Малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей предоставлена отсрочка по налогам на 140 млрд рублей, крупным компаниям — на 10,5 млрд рублей, пишет РБК , ссылаясь на Федеральную налоговую службу. Государство перенесло бизнесу уплату налогов на общую сумму 150,5 млрд рублей, что составляет 1% от общих налоговых доходов консолидированного бюджета за январь — апрель, которые, по последним данным Минфина, приблизились к 11 трлн рублей, сообщили в ФНС. Индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу из проблемных отраслей и некоммерческим организациям отсрочка предоставлена автоматически.

В отличие от предприятий МСБ из проблемных отраслей, проходящих по критериям выручки и числа занятых, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую. В мае — июне такой возможностью воспользовались 2,4 тыс. компаний, общая сумма отсрочки для них составила 10,5 млрд рублей. В основном они из отраслей авиаперевозок, сухопутного транспорта, гостиничного бизнеса, сферы туризма, спорта, культуры, досуга и услуг, уточнили в ФНС.

Замминистра: Минфин РФ не будет распылять резервы ради снижения налогов для всей экономики Важно, чтобы ресурсы направлялись адресно тем, кто в них действительно нуждается, подчеркнул замминистра финансов Алексей Сазанов.

По словам экспертов, отсрочка предоставляется только после появления задолженности, по этой причине льгота не востребована у крупных, особенно консервативных, компаний. К тому же с долгами по налогам нельзя участвовать в тендерах и заключать госконтракты. Отсрочка позволяет перекрыть кассовые разрывы пострадавших компаний и направить суммы, подлежащие уплате в качестве налогов, на восстановление бизнеса, но нужно учитывать, что это не освобождение от уплаты налогов, и предпринимателям нужно задуматься, что произойдет, когда отсроченный период наступит, отметили эксперты.

Крупные компании из пострадавших отраслей могут претендовать на отсрочку по налогам в случае падения доходов более чем на 10% или убытков. Можно пройти тест на сайте ФНС и проверить, может ли предприятие претендовать на льготы. Предприятия, которые не относятся к пострадавшим отраслям и не попадают под особые льготные условия, могут попросить об отсрочке на общих основаниях. Но на таких условиях получить отсрочку или рассрочку практически невозможно из-за зачастую невыполнимых требований, рассказали эксперты. Предоставление отсрочки, даже при выполнении всех условий, является правом, а не обязанностью ФНС.