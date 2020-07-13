Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,34% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 810,39 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,51% и равнялся 1 251,98 пункта.

На утро понедельника настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как позитивные, отмечают аналитики Промсвязьбанка.

«Учитывая внешний фон, сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи сделать существенный шаг в сторону верхней границы диапазона 2 800—2 850 пунктов», — говорится в обзоре.