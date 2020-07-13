Банк ДОМ.РФ запустил сервис открытия счетов эскроу в режиме онлайн, уникальное технологическое решение позволяет открывать счета для хранения средств на покупку квартир непосредственно в офисах продаж. Первые счета с использованием нового обеспечения были открыты в Краснодаре и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сервис позволил сократить время покупателей жилья на открытие эскроу, теперь это занимает не более 10 минут с момента обращения, а также автоматизировать процесс и уменьшить трудозатраты консультантов застройщиков при работе с клиентами», — говорится в релизе.

Ранее банк предлагал своим партнерам возможность дистанционного открытия эскроу через консультантов застройщика, услуга оказалась востребованной, в мае 2020 года с ее помощью открыты более половины счетов.

К сервису на данный момент подключены около 40% застройщиков, являющихся партнерами банка. Он доступен также всем застройщикам, для которых Банк ДОМ.РФ является эскроу-агентом, и тем, кто планирует использование услуг банка в качестве эскроу-агента в будущем.



На данный момент в Банке ДОМ.РФ открыто свыше 6,5 тыс. счетов эскроу на общую сумму 21 млрд рублей.

