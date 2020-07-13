Впервые в истории страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил глава государства Владимир Путин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник.

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать, — сказал он. — Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи».

Он отметил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в России необходимо снижать издержки в строительстве.