Впервые в истории страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил глава государства Владимир Путин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник.
«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать, — сказал он. — Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи».
Он отметил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в России необходимо снижать издержки в строительстве.«Все, что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья, должно быть в поле нашего внимания, зрения, должно приводить к конечному результату. А именно — к таким ценам, которые были бы по карману людям. Вот о чем мы должны думать», — сказал президент.