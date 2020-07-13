Газпромбанк запустил пакет услуг для премиальных клиентов «Премиум Up», в состав которого входит дебетовая металлическая карта Visa Infinite с технологией бесконтактной оплаты. На первом этапе карту можно заказать в офисе банка, а в дальнейшем подключение к программе будет доступно и на сайте, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Пакет услуг «Премиум Up» предусматривает подключение банковской карты к одной из двух программ лояльности:

умный кешбэк до 15% в категории с максимальными тратами и 1% на остальные покупки;

до 5 миль за каждые 100 рублей по любым покупкам и до 11 миль — за покупки на сайте «Газпромбанк Travel».

«Премиум Up» обеспечивает клиентам ряд финансовых привилегий: повышенные ставки по вкладам, персональные рекомендации по инвестированию, скидку 50% на ячейку, а также специальные условия по переводам, конвертации и снятию наличных», — говорится в релизе.

Для повседневной жизни и комфортных путешествий всей семьей «Премиум UP» предусматривает круглосуточный консьерж-сервис, до десяти визитов в месяц в бизнес-залы аэропортов по всему миру с программой Lounge Key, до десяти бесплатных трансферов до аэропорта/вокзала и обратно, страхование до 1 млн рублей всей семьи в путешествиях по миру.