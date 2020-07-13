Задолженность ведущих компаний мира в 2020 году возрастет из-за пандемии коронавируса на 1 трлн долларов. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на аналитическую фирму Janus Henderson.

По данным ее исследования, охватывающего состояние дел в 900 крупнейших компаниях мира, глобальная корпоративная задолженность увеличится в связи с этим сразу на 12%, почти до 9,3 трлн долларов. Почти половина долга на нынешний момент — 3,9 трлн долларов — приходится на компании из США, заимствования которых за последние пять лет возрастали самыми быстрыми в мире темпами. Вслед за американцами в рейтинге по этому показателю следуют компании из ФРГ — 762 млрд долларов, из которых 192 млрд приходятся на Volkswagen.

В прошлом году также был отмечен резкий — сразу на 8% — рост показателя, что было связано с целым рядом экономических причин: слияниями и приобретениями, заимствованиями для выкупа акций и выплат дивидендов. Однако в нынешнем году ситуация в этой сфере, по словам экспертов, значительно сложнее, поскольку последствия пандемии коронавируса подрывают прибыли.

«Заболевание, вызываемое новым коронавирусом COVID-19, все изменило, — подчеркивает представитель Janus Henderson Сет Мейер. — Речь идет сейчас о сохранении капитала и укреплении баланса».