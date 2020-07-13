Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации РФ.

«В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум. И данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения», — сказала она.

Глава ЦБ также сообщила, что банки с начала пандемии реструктурировали кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей, и добавила, что регулятор поддерживает предложение о возможности частичного снятия средств с индивидуальных инвестиционных счетов. «Реструктурировано к настоящему моменту кредитов почти на 4,3 триллиона рублей», — сообщила Набиуллина.

В НКР дали прогноз по решению Центробанка относительно ключевой ставки 24 июля Нынешняя разница между уровнем ожидаемой инфляции и ключевой ставкой является минимальной за последние несколько лет, в течение которых инфляция оставалась сравнительно низкой, отмечают аналитики.

Портфель кредитов малому бизнесу за январь — май вырос на 6,4%. «Мы понимаем, что в этом росте кредитования — элемент вынужденности, когда предприятия на фоне снижения выручки берут больше кредитов», — пояснила глава ЦБ.