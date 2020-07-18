Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

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Алеф-Банк снизил ставки по рублевым вкладам. Изменение составило 0,1 процентного пункта. «Океан мечты» (от 200 тыс. рублей на полгода и год) можно разместить под 6,5—6,1% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока. «Верность традициям» (от 100 тыс. рублей на полгода и год) открывается под 5,2—5,9% годовых.

Банк Жилищного Финансирования снизил ставку по вкладу «Уверенный». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок депозита — 550 дней. Проценты начисляются по четырем периодам: с первого по 90-й день — 6,25%, с 91-го по 180-й день — 6%, со 181-го по 360 день — 5,75%, с 361-го по 550-й день — 5,25% годовых.

Банк «Ак Барс» снизил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Я сам?!» (на 181 и 370 дней) составит 4,1—4,3% (ранее — 5—5,25%), «Просто накопить» (на 91, 181, 370, 720 дней) — 3,8—4,7% (вместо 4,75—5,25%), «Просто поймать момент» (на 31 день) — 2,55% (до этого — 4%).

Банк «Заречье» ввел вклад «Сезонный». Он открывается на 92 и 182 дня под 3,5% и 4,5% годовых соответственно. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Юг-Инвестбанк предлагает «Летний» вклад. Минимальная сумма — 20 тыс. рублей. Срок составляет 730 дней и разделен на два периода начисления процентов: за 395 дней (включительно) нахождения денежных средств на депозите — 5%, свыше 395 дней до 730 дней — 4% годовых.

Трансстройбанк ввел вклад «Летний Плюс». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 215 дней. Доходность составляет 5,5% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Тендер-Банк понизил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Динамичный» (на 367, 547 дней) составит 5,4—5,5% годовых (вместо 5,8—5,9%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно. «Универсальный Плюс» (на 367 дней) оформляется под 5% годовых (ранее — под 5,5%).

Совкомбанк снизил ставки по вкладам в долларах. Теперь доходность «Максимального дохода» (на три, шесть, девять месяцев, один, два и три года) в долларах составляет 0,3—0,6% (вместо 0,4—1,2% ). Пополнение и расходные операции не предусмотрены. «Удобный» (на срок от одного месяца до трех лет) открывается в долларах под 0,1—0,4% годовых (до этого — под 0,3—1%).

Камский Коммерческий Банк предлагает вклад «30 лет надежности». Депозит открывается в рублях на 186 дней под 5% годовых. Минимальная сумма — 300 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Банк «Русский Стандарт» снизил депозитные ставки. Вклад «Максимальный доход Плюс» (на 91, 181, 360 дней) открывается под 4,25—4,75% (ранее — под 4,35—4,85%), «Летний доход» (на 210 дней) — под 4,5% (вместо 4,8%), «Пополняемый доход» (на 360 дней) — под 4,5% годовых (до этого — 4,65%).

Банк «Открытие» понизил ставки по вкладам в рублях. Депозиты «Надежный» и «Открытый» оформляются под 3,89—4,46% годовых (ранее — под 3,89—4,75%). «Свободное управление» открывается под 3,2—4,07% (вместо 3,2—4,36%), а «Активное пополнение» — под 3,67—4,16% годовых (прежде — под 3,67—4,46%).