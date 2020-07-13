Вкладчики более десяти ликвидируемых банков смогут получить страховое возмещение онлайн, сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«С 13 июля 2020 года запланировано распространение цифрового сервиса на ПАО «Татфондбанк». До 1 августа 2020 года сервис также будет поэтапно распространен на другие ликвидируемые банки: АО «ВостСибтранскомбанк», АО «АКБ «Газбанк», ПАО «Уралтрансбанк», АО «Тагилбанк», ПАО «Банк «Югра», АО «КБ «Ассоциация», ПАО «Камчаткомагропромбанк», ПАО «Роскомснаббанк», ООО «Осколбанк», АО «Эксперт Банк», АО «Кранбанк», ООО «КБ «Нэклис-Банк», — говорится в сообщении.

Вкладчики этих банков, которые одновременно являются клиентами Сбербанка, смогут обратиться с заявлением о выплате страхового возмещения через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса.

Ранее сервисом по выплате страхового возмещения в электронной форме уже могли воспользоваться вкладчики НВК Банка. На сегодняшний день более 1,3 тыс. вкладчиков кредитной организации получили выплаты в электронной форме на сумму 520,3 млн рублей (10% от общего количества обратившихся вкладчиков банка).

Агентство реализует проект «Электронное АСВ», направленный на повышение доступности услуг за счет использования современных электронных каналов, в том числе портала «Госуслуги», сайта АСВ, а также дистанционных каналов обслуживания банков-агентов.