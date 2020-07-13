Банк «Зенит» запустил три антикризисных экспресс-пакета для перехода бизнеса в онлайн, следует из релиза финучреждения.

В них входят ключевые опции для продаж через Интернет: открытие расчетного счета, настройка интернет-эквайринга, создание сайта, обеспечение техподдержки, настройка рекламной кампании и многое другое.

Срок реализации — семь дней.

«Воспользоваться услугами могут действующие и потенциальные клиенты банка, которые хотели бы оперативно перевести бизнес в онлайн. До 30 сентября 2020 года действует льготная комиссия на услуги онлайн-эквайринга для компаний розничной продажи продуктов питания, лекарств, бытовой техники, одежды, товаров повседневного спроса, а также клиник, больниц, медицинских лабораторий», — говорится в сообщении.