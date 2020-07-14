К Системе быстрых платежей (СБП) начали подключаться крупные авиаперевозчики и страховщики: по QR-коду уже можно купить билет на рейс S7 Airlines и полис «Капитал Life Страхование жизни». Об этом пишут «Известия» . Чтобы купить билет через СБП, необходимо быть клиентом банка — участника платформы мгновенных переводов и иметь его мобильное приложение на телефоне. На сайте авиакомпании пассажир выбирает рейс и сканирует QR-код, если клиент выберет оплату через СБП, система сама переведет его в банковское приложение для подтверждения, отметил представитель Райффайзенбанка, который и подключил авиакомпанию к СБП.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили, что ведутся переговоры еще с несколькими ведущими воздушными перевозчиками. Планы по использованию СБП для платежей есть у ВСК и «АльфаСтрахования», сообщили их представители. «Ренессанс Страхование» и «Ингосстрах» рассматривают такую возможность, «Росгосстрах» не исключает ее в будущем.

Как отметили в ЦБ, сегодня в СБП участвуют 76 банков, а всего с момента старта работы системы в ней было проведено почти 23 млн операций на 192,5 млрд рублей. По данным регулятора, возможность оплаты товаров и услуг через СБП с помощью QR-кода предлагают клиентам более 6,2 тыс. торгово-сервисных предприятий. При оплате товаров и услуг через СБП покупателю не приходится отдавать комиссию, объяснил руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов. При этом данные карты вводить не нужно, трансакция защищена в соответствии со стандартами ЦБ и НСПК, добавил он.

СМИ: ретейлеры и банкиры не спешат внедрять СБП Внедрение СБП для оплаты товаров и услуг развивается в основном представителями малого и среднего бизнеса.

По мнению экспертов, через один — три года СБП сможет составить серьезную конкуренцию эквайерам, и не исключено, что им придется пересмотреть свою политику. Банки это понимают, и вопрос только в том, как быстро новый способ платежей сможет переломить привычку населения пользоваться «пластиком» и смартфонами. Если это произойдет, то за год-два в СБП может перетечь 10—20% карточных платежей и часть наличного оборота, предупредили эксперты.