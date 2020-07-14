Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский Стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам, пишет РБК . Претензию направил трастовый управляющий заложенным пакетом, лондонский Citibank, он потребовал погасить долг в полном объеме, в противном случае пообещав предпринять юридические действия по взысканию залога.

Долг Russian Standard по облигациям вырос до 757 млн долларов (основной долг — 544 млн долларов, проценты — 212 млн долларов), сказано в претензии. Она направлена со ссылкой на положение Арбитражного процессуального кодекса России, которое гласит, что гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств могут быть переданы в суд после принятия сторонами мер досудебного урегулирования по истечении 30 дней со дня направления претензии. В досудебной претензии Citi отмечает, что эмитент дважды не выплатил проценты по облигациям, так что у управляющего залогом возникло право его взыскания. Citi уже нанял Ernst & Young для оценки рыночной стоимости 49% банка «Русский Стандарт».

Как сообщил представитель швейцарского фонда Pala Assets Дэвид Нитлиспах, Citibank на прошлой неделе направил залогодателям соответствующее досудебное требование, через 30 дней будет подан судебный иск. Pala — фонд бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха — собрал более 25% дефолтных облигаций. Нитлиспах также подтвердил, что Citi по инструкции держателей облигаций нанял E&Y для оценки стоимости залога. Срок исковой давности по первому дефолту Russian Standard истекает 27 октября 2020 года.

То, что фонд собрал более 25% облигаций, ускорило процесс взыскания, Pala Assets совместно с трастовым управляющим и юридическим советником выработала подход, при котором вопрос взыскания не будет выноситься на общее голосование держателей облигаций, что позволит существенно сократить сроки процесса, объяснил Нитлиспах. Он отметил, что работа Citibank оплачивается в пропорциональном объеме группой держателей бумаг, в которую помимо Pala входят американский фонд Amundi Pioneer и еще один фонд из США. Группу консультирует инвесткомпания А1.

По мнению аналитиков, срок взыскания будет зависеть от скорости действий трасти и от намерений залогодателей оспаривать каждый его шаг.