Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 2 копейки, а евро — 4 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,91 рубля (минус 6 копеек), курс евро — 80,4 рубля (минус 11 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром ожидается подъем пары доллар/рубль выше 71 рубля. По его словам, в ходе дня американская валюта предпримет попытку продолжения восходящей динамики, чему может способствовать отступление ближайшего фьючерса на Brent к нижней границе коридора 41—43 доллара за баррель, а также снижение спроса на риск, которое выльется в давление на всю группу валют развивающихся стран. В рамках сегодняшних торгов доллар может сохранить позиции в нижней половине диапазона 70—75 рублей.

«Пара доллар/рубль сегодня будет пытаться закрепиться выше отметки 71 на дешевеющей нефти. Некоторую поддержку рублю окажет рост интереса к ОФЗ после вчерашних заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о большой вероятности снижения ставки на ближайшем заседании совета директоров регулятора. Других поводов для укрепления рубля мы пока не видим», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.