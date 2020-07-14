Компания «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») первой на российском страховом рынке провела оплату страховых взносов через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России и Национальной системы платежных карт (НСПК). Технологическим провайдером проекта выступает Райффайзенбанк.



C июля 2020 года все клиенты «Капитал Life» могут оплатить страховые взносы через Систему быстрых платежей на официальном сайте компании Kaplife.ru , в личном кабинете клиента, а также в мобильном приложении компании, доступном на платформах IOS и Android.

Для оплаты страхового взноса по договорам «Капитал Life» через СБП необходимо иметь мобильное приложение любого банка, подключенного к системе и поддерживающего возможность оплаты через СБП. В личном кабинете клиента «Капитал Life» все необходимые клиентские данные будут заполнены автоматически — и далее оплата пройдет в один клик за счет интеграции СБП с установленными на устройстве клиента банковскими приложениями.

«Мы внимательно следим за инновациями на финансовом рынке, так как скорость внедрения тех или иных решений, удобных клиентам, определяет уровень клиентоцентричности и в конечном итоге конкурентоспособности компании. Система быстрых платежей, запущенная в России под эгидой Центрального банка и НСПК и используемая крупнейшими банками, является мощным инструментом, востребованным клиентами. Мы рады, что наш уровень технологий и помощь партнеров из Райффайзенбанка позволили нам первыми среди российских страховщиков внедрить СБП для приема очередных страховых взносов. По договорам накопительного страхования жизни мы занимаем более 45% российского рынка, и теперь каждый из наших клиентов сможет использовать СБП для оплаты взносов вне зависимости от того, в каком банке он обслуживается, — отмечает генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. — Подключение к Системе быстрых платежей — это важнейший этап на пути технологической модернизации бизнес-процессов компании в соответствии с самыми успешными российскими и мировыми практиками».

«Райффайзенбанк выступает ценным союзником в решении бизнес-задач корпоративных клиентов. Мы были рады возможности подключения ведущего российского страховщика жизни «Капитал Life» к СБП. Интеграцию мы начали в тестовой среде, что в дальнейшем позволило ускорить и упростить запуск живого решения. Уверены, что клиенты компании оценят удобство, безопасность и скорость проведения платежей через СБП, — добавил руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов. — Мы как один из ключевых участников СБП активно интегрируем оплату по QR-коду с компаниями из разных секторов экономики. Компании, которые планируют воспользоваться C2B-сервисом Системы быстрых платежей, не только повышают уровень клиентского сервиса, но и получают возможность значительно снизить комиссию за прием платежей».

Система быстрых платежей — сервис Банка России, который позволяет юридическим лицам осуществлять прием платежей за товары и услуги, а физическим лицам — переводить средства друг другу по номеру телефона. СБП предлагает несколько сценариев для бизнеса, в том числе оплату по QR-коду в торговых точках или по мгновенному счету для интернет-торговли и мобильных приложений. Внедрение оплаты через СБП повышает скорость и удобство платежей: денежные средства поступают на расчетный счет компании в режиме онлайн.