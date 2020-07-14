КС Банк подключился к Системе быстрых платежей (СБП), используя комплекс решений ЦФТ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиенты банка получили возможность мгновенно в режиме 24/7/365 переводить деньги со счета на счет в банках — участниках СБП, указав только номер телефона и уточнив название банка получателя. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд. При этом переводы можно делать круглосуточно, в любые дни — выходные или праздники», — говорится в сообщении.

Переводы до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются без комиссии.



Подключение реализовано на базе облачной платформы «Золотой короны» (ГК ЦФТ), которая является сертифицированным процессором для подключения кредитных организаций к Системе быстрых платежей. Зачисление переводов осуществляется в процессинговом центре «КартСтандарт».