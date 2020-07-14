Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,8% и составил 2 744,54 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,43% — до отметки 1 216,79 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,17%, Сбербанка — на 0,32%, МТС — на 0,27%. Бумаги «Газпрома» просели в цене на 0,51%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,19%.

«Рынок достиг значений середины мая. РТС в отдельные моменты опускался ниже планки 1 200 пунктов. Индекс Мосбиржи подошел вплотную к 2 700, но пока держится чуть выше. Мы ожидаем, что на следующей сессии новости с конференции ОПЕК+ вызовут новую волну движения в индексах. РТС может колебаться в диапазоне 1 180—1 220. Индекс Мосбиржи — между уровнями 2 680—2 740», — комментирует аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.