Клиенты Сбербанка смогут приобретать товары в кредит, который можно будет оформить на кассе магазина. Сервис уже доступен более чем в 1 тыс. российских магазинах, говорится в релизе финучреждения.

«Сервис «Покупай со Сбербанком» расширил свои возможности и теперь предлагает клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах. Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина. Весь процесс займет не более пяти минут. Ранее товары в кредит через сервис «Покупай со Сбербанком» можно было приобрести только онлайн», — сказано в сообщении.

Для оформления кредита на кассе магазина, необходимо сообщить о своем желании на кассе, которая подключена к сервису «Покупай со Сбербанком». Для оформления кредита потребуется банковская карта Сбербанка.

Покупателю необходимо ввести ПИН-код в платежном терминале для безналичной оплаты (POS-терминал) Сбербанка, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку на кредит и подписать кредитный договор с помощью цифровой подписи.