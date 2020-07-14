Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) открыл отделение на Ямале — в Ноябрьске, следует из релиза финучреждения.



Точка обслуживания клиентов находится по адресу: ул. Советская, д. 48.

Часы работы: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00, без перерывов.

«В офисе представлены все виды банковских услуг для физических лиц, в том числе консультирование по любым финансовым вопросам, а также возможность открывать вклады и накопительные счета, оформлять кредиты, дебетовые и кредитные карты, инвестиционные продукты, осуществлять переводы денежных средств и валютно-обменные операции», — сказано в сообщении.