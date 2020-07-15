Сбербанк оценивает число самозанятых в России в 15 млн человек, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов. Он напомнил, что с 1 июля этот налоговый режим был распространен практически на всю страну.

«Мы видим высокий потенциал этого сегмента, оцениваем его в 15 миллионов человек. Мы фиксируем очень большой интерес клиентов к регистрации в качестве самозанятого, особенно в регионах России. На сегодняшний день с помощью сервиса Сбербанка «Свое дело» зарегистрировано 135 тысяч самозанятых, 2/3 самозанятых страны обслуживаются в Сбербанке», — сказал Попов.

В Сбербанке отмечают стабильный спрос самозанятых на ипотеку, особенно с учетом действия антикризисной государственной программы с пониженной ставкой. В Сбербанке действуют такие же ставки по ипотеке для самозанятых, как и для розничных клиентов. В целом с начала года Сбербанк получил почти 2,5 тыс. заявок на сумму 4,7 млрд рублей. Всего ипотеку получили почти 7 тыс. самозанятых, зарегистрированных в Сбербанке с помощью сервиса «Свое дело».