Более половины россиян, оформляющих полис страхования имущества (ИФЛ) для загородного строения, предпочитают страховую сумму свыше 500 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра «Ингосстраха», который изучил предпочтения россиян в области страхования жилья за период 2015—2019 годов. Специалисты компании рассмотрели основные мотивационные факторы для оформления договора, предпочтения по наполнению программ, а также составили портрет среднестатистического страхователя.

В рамках исследования специалисты компании выделили три типа страхователей: имеющие только один полис страхования жилья; клиенты, у которых есть несколько полисов страхования жилья; клиенты, у которых помимо полиса ИФЛ есть полисы по другим видам страхования.

Согласно результатам исследования, почти 58% россиян относятся к последнему типу, основную долю в этой категории составляют мужчины, большая часть из которых проживает в регионах России (74%) и относится к возрастной категории 35—64 лет (69%). Такие страхователи зачастую приобретают полис ИФЛ в дополнение к полису моторного страхования, они, как правило, страхуют дом или квартиру стоимостью до 1,5 млн рублей.



За пять лет значительно увеличилась доля клиентов, имеющих только полисы страхования жилья. Большую часть новых договоров в этом сегменте оформляют женщины (в Москве и Санкт-Петербурге доля женщин свыше 60%). При этом количество мужчин, оформляющих полис, в этой категории снизилось до 36%. Такие клиенты обычно страхуют дом или квартиру стоимостью до 1 млн рублей. Они также чаще пользуются рассрочкой платежей на срок более трех месяцев.

Так, в Москве на страховые суммы от 2 млн до 5 млн рублей приходится около 40% полисов страхователей. Кроме того, аналитики компании отметили за пять лет сокращение числа договоров со страховой суммой меньше 500 тыс. рублей, общее снижение доли таких договоров составило 21 процентный пункт.

В целом возрастная структура россиян, которые приобретают полисы страхования имущества, за пять лет существенно не изменилась. По-прежнему ядро составляют люди в возрасте от 25 до 34 лет, таких клиентов 29% в портфеле компании, а также люди в возрасте от 35 до 44 лет (24%). 73% всех клиентов имеют высшее и неоконченное высшее образование. При этом более половины страхователей имущества — женщины (53%).

«Ингосстрах» в рамках исследования проанализировал и финансовые привычки россиян при страховании жилья. Так, страхователи в среднем тратят на страхование имущества около 20—25 тыс. рублей. Сейчас эта ситуация постепенно меняется: повышается уровень страховой культуры граждан, а компании смогли предложить удобные и доступные продукты. При этом они практически не пользуются рассрочкой для оформления полиса.