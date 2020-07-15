Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» создали совместное предприятие, сообщает пресс-служба кредитной организации. Сбербанк, приобретая 80% в ООО «Союзмультфильм» (дочернее предприятие ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм»), на первом этапе инвестирует более 1 млрд рублей в развитие российской анимации.



«В рамках сотрудничества планируется создание уникального контента, в первую очередь детской анимации, будут производиться новые проекты киностудии: сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории», — говорится в релизе.

Согласно совместно разработанной долгосрочной стратегии, «Союзмультфильм» станет крупнейшим игроком на рынке за счет масштабного наращивания производства, расширения дистрибуции, развития собственных лицензионных продаж и технологий. Это позволит создавать современную высококачественную анимацию различных форматов.

«Советская и российская школы анимации занимают достойное место в мировой киноиндустрии. За советское время было создано огромное количество авторских школ и уникальных техник, а также выдающихся мультфильмов. Но сегодня страна, к сожалению, не входит даже в десятку лидеров индустрии, — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. — В последние годы происходит возрождение мультипликации в стране. Появляются и становятся популярными новые анимационные произведения. Россия обладает колоссальным креативным потенциалом в этой сфере, и мы поможем своими технологиями и другими ресурсами отечественным талантам раскрыть собственные возможности».