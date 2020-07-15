Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка по открытию счетов, чтобы отправлять потенциальным жертвам в нужный момент СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях, также такую возможность ТАСС подтвердили в кол-центре кредитной организации.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что кибермошенники не могут звонить или отправлять СМС-сообщения с телефонных номеров банка клиентам, включая короткий номер 900, и сейчас кредитная организация подобных случаев не фиксирует.

Однако мошенники обманывают жертв при помощи сервиса по дистанционному резервированию расчетного счета для индивидуальных предпринимателей, с помощью которого третьи лица, зная номер мобильного телефона, через заполнение простой анкеты могут сделать так, что клиент Сбербанка может получить в любой момент СМС-сообщение с номера 900.

Изначально злоумышленник связывается с клиентом Сбербанка, представившись сотрудником службы безопасности, и сообщает о несанкционированной операции по его счетам, а также о ряде неудачных попыток входа в интернет-банк. Чтобы «обезопасить» средства гражданина, мошенник предлагает открыть резервный счет в банке, но предварительно просит жертву пройти «верификацию», назвав номер банковской карты и срок ее действия, и таким образом получает конфиденциальную платежную информацию.

Если гражданин отказывается сообщать данные банковской карты, мошенник пытается убедить жертву, что он действительно является сотрудником банка. Для этого он предлагает направить клиенту СМС-сообщение с номера 900 для открытия «резервного счета». Жертва в этот же момент действительно получает сообщение с короткого номера Сбербанка с предложением услуги «Дистанционного резервирования счета» и код для подтверждения номера. Примечательно, что мошенник специально акцентирует внимание на том, что данный код ему не нужно сообщать, и таким образом еще больше вводит жертву в заблуждение.

В кол-центре Сбербанка подтвердили ТАСС, что через сайт сервисов Сбербанка любой человек, зная номер мобильного телефона, может «направить» СМС-сообщение с номера 900. «Какие-то данные у них [мошенников] есть — номер телефона, и с помощью него они вам сообщение направили... Это может сделать любой человек, неважно, сотрудник или нет. Это сообщение сформировано от банка с помощью номера телефона и каких-то других данных, которые у них есть», — сообщил оператор и подчеркнул, что для подтверждения подлинности звонка в такой форме настоящие сотрудники банка к клиентам не обращаются.