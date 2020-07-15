Период действия ограничительных мер негативно повлиял на динамику микрофинансирования, однако уже в июне спрос на небольшие займы восстановился практически до докризисного уровня, отмечалось в ходе Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации, который прошел 14 июля 2020 года.

«Микрофинансовые организации столкнулись с ростом просроченной задолженности и для минимизации убытков начали ужесточать риск-политику, подняв пороги выдач и тем самым предотвратив рост закредитованности граждан», — сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, тенденции на рынке микрофинансирования определялись не только факторами спроса, но и уровнем проникновения цифровых каналов предоставления услуг.

«И если для ряда МФО, давно работающих в режиме онлайн, ограничительные требования стали дополнительным фактором развития, то ломбарды, вынужденные закрыть офисы, а также КПК, не имеющие возможности работать онлайн, оказались в значительно худшей ситуации. Чтобы поддержать цифровую трансформацию микрофинансирования, Банк России ведет работу по преодолению барьеров в развитии онлайн-сегмента МФО, а также занимается созданием цифровой платформы для КПК, которая позволит пайщикам участвовать в работе кооператива полностью удаленно», — сказано в сообщении.

Особое внимание регулятор уделил мерам поддержки микрофинансовых организаций, финансирующих малый и средний бизнес. Субъекты МСП предъявляют повышенный спрос на займы, чтобы компенсировать период снижения выручки и кассовые разрывы, и со стороны государства таким МФО предоставлены дополнительные субсидии для поддержки малого и среднего бизнеса. Банк России выразил надежду, что компании сумеют грамотно распорядиться этими средствами.

Экспертный совет также обсудил проблемы взыскания просроченной задолженности, появление псевдофинансовых организаций путем изменения формы КПК, а также посреднические услуги псевдоброкеров и лидогенераторов, деятельность которых становится системной проблемой как для микрофинансового рынка, так и для потребителей. Банк России предложил участникам рынка варианты решения этих проблем.