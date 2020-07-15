Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении мобильного оператора Tele2 в связи с повышением цен на услуги связи, говорится в сообщении ведомства.

ФАС выдала предупреждение ООО «Т2 Мобайл» в связи с повышением с 12 мая 2020 года тарифов на услуги связи. Согласно предупреждению, компании надлежало вернуть тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения.

«Оператор связи не исполнил предупреждение антимонопольного ведомства», — отмечается в сообщении ФАС.

Компания не привела тарифы на услуги связи к указанному уровню и не сообщила в ФАС о выполнении предупреждения. На основании этого ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.