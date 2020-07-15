Минфин России сделает постоянной дополнительную премию по облигациям федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), компенсирующую гражданам затраты на уплату налога на купонный доход. Об этом сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский на пресс-конференции, посвященной старту продаж очередного выпуска ОФЗ-н на обновленных условиях.

Минфин с 16 июля начнет продажу ОФЗ-н нового выпуска объемом 15 млрд рублей. Бумаги нового выпуска серии 53006 будут доступны в отделениях четырех банков-агентов: ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка и Почта Банка. Ставка первого полугодового купона установлена в размере 4,1% годовых, второго — 4,4% годовых, третьего — 4,7% годовых, четвертого — 5% годовых, пятого — 5,3% годовых, шестого — 5,73% годовых.

Как напомнил Вышковский, в апреле в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми со следующего года утратит силу норма об освобождении физических лиц от налогообложения купонного дохода по всем государственным ценным бумагам РФ. Граждане будут платить НДФЛ на купонный доход по всем ОФЗ, включая «народные».