Минэкономразвития представило рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий, пишут «Известия» . Ведомство пришло к выводу, что в период пандемии самым большим спросом в стране пользовались врачи. На втором месте по популярности оказались грузчики, на третьем — junior-программисты, на четвертом — разработчики программного обеспечения, а на пятом — водители. Замыкают первую десятку директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы. Инженеры и слесари расположились на 11-м и 12-м местах рейтинга соответственно, за ними — Data-аналитики, продавцы, кадровые специалисты и конструкторы.

В топ-20 также вошли менеджеры по закупкам, технологи и юристы-консультанты. Не дотянули до первой двадцатки SMM-менеджеры и высокотехнологичные специалисты по анализу больших данных и облачных систем. Системные администраторы оказались на 30-м месте, а охранники — на 31-м. Далее в рейтинге расположились администраторы систем дистанционного обучения и лаборанты химического анализа. Работники телевидения и радио заняли 39-ю позицию, а 40—43-е места Минэкономразвития присвоило специалистам по гостеприимству, метрологам и столярам-плотникам. Замыкают рейтинг автомеханики, специалисты по операционной эффективности и изучению данных, а также продуктологи. Среди самозанятых самые востребованные профессии относятся к сферам бытовых услуг, информационным технологиям и математике, искусству и развлечениям, образованию и строительству.

Мишустин поручил актуализировать перечень приоритетных профессий Он был сформирован в 2014 году, и за это время отдельные профессии утратили актуальность.

Самым большим спросом у работодателей пользуются представители профессий средней квалификации, на них приходится 73% вакансий, сообщили в Минэкономразвития. Во время пандемии коронавируса был зафиксирован всплеск востребованности низкоквалифицированных специалистов, который, скорее всего, вскоре пройдет, спрогнозировали в ведомстве. В медицине сегодня активно растет спрос на развитие управленческих компетенций и на принятие решений на основе данных. Из-за коронавируса есть потребность в большом количестве специалистов по реабилитации, сообщили в ведомстве. В промышленности появляется необходимость развивать технологии дополненной и виртуальной реальности.

По словам экспертов, как правило, самые востребованные профессии в России выступают самыми массовыми: в топе всегда находятся грузчики и водители, а также продавцы и бухгалтеры. Кризис спровоцировал сложности с наймом новых сотрудников, из позитивных моментов — вынужденная модернизация экономики и переход на новые технологии, который без карантина занял бы гораздо больше времени. Также остается тренд на удаленных сотрудников. Главное направление на данный момент — информационные технологии, поэтому тренд на специалистов в этой области продолжится в дальнейшем. Новые профессии будут возникать в основном на стыке направлений, спрогнозировали эксперты.