Резидентам специальных административных районов (САР) на острове Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%, пишет РБК . Такую льготу утвердило правительство в дорожной карте по трансформации делового климата в сфере корпоративного управления. Законопроекты планируется подготовить к сентябрю 2020 года и принять в мае-июне 2021 года.

Главная из инициатив в дорожной карте — существенное расширение права на применение льготной ставки в 5% на дивиденды за рубеж. Сейчас такое право есть только у публичных международных холдинговых компаний. Они должны быть созданы до 2018 года; контролирующие лица стали таковыми до 2017 года; зарегистрированы в САР в порядке редомициляции: сменили «прописку» с сохранением названия, банковских счетов, штата сотрудников, договорных отношений и т. д.

По поручению президента, ставки налогов на дивиденды и проценты на Кипр, в Люксембург и Мальту вырастут до максимума в 15% и 20%. Также Минфин намерен закрыть возможности для «сквозного подхода» — популярного инструмента для выплат за рубеж с пониженной ставкой, в том числе 0%.

СМИ: Кипр предложил России внести изменения в новый вариант налогового соглашения Российская сторона посчитала, что предложенный круг компаний слишком широк.

По словам экспертов, многие компании сейчас находятся в подвешенном состоянии, не понимают, как действовать дальше. В этих условиях в САРы может выстроиться очередь, особенно из компаний на Кипре с учетом неясности будущего налогового соглашения с этой страной, поскольку это может стать чуть ли не единственным способом применить ставку на дивиденды в 5%. Редомициляция в САР может стать хорошей альтернативой, например, для совместных предприятий. Так, для компаний, которые хотят продолжать облагать по ставке 0% входящие дивиденды и при этом продолжать использовать иностранное право для акционерного соглашения, «переезд» в САР может стать панацеей, считают эксперты.