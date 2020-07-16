Более 80 тыс. заявок поступило на льготную сельскую ипотеку за первое полугодие 2020 года, говорится в письме Минсельхоза России, направленном в АНО «Национальные приоритеты». Документ имеется в распоряжении портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

«За первое полугодие 2020 года за получением льготного [сельского] ипотечного кредита обратились более 83 тыс. граждан, из них более 9 тыс. граждан уже приобрели жилье в сельской местности с использованием льготного ипотечного кредита», — говорится в письме.

Льготные ипотечные кредиты по ставке от 0,1% до 3% годовых на сегодняшний день предоставляют следующие организации: Россельхозбанк, «Центр-инвест», «Ак Барс», Сбербанк, «Левобережный» и Дальневосточный Банк. Обязательным условием получения льготного ипотечного кредита является строительство или приобретение жилья на сельских территориях, за исключением тех, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Предельная величина кредита по льготной ставке для Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области составляет 5 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн рублей. Срок кредитования — до 25 лет.

«Министерство просит включить указанную информацию в коммуникационную кампанию по информированию населения о программах льготного кредитования», — подчеркивается в письме.

Льготное ипотечное кредитование предоставляется по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной в мае 2019 года.

Снижение ставок по ипотеке и повышение ее доступности для граждан предусмотрено федеральным проектом «Ипотека» нацпроекта «Жилье и городская среда».