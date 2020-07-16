Совкомбанк снизил ставки по вкладам в долларах.

Теперь доходность «Максимального дохода» (на три, шесть, девять месяцев, один, два и три года) в долларах составляет 0,3—0,6% (ранее — 0,4—1,2% ). Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

«Удобный» (на срок от одного месяца до трех лет) открывается в долларах под 0,1—0,4% годовых (до этого — под 0,3—1%). Пополнение возможно. Частичное изъятие средств допускается в размере неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада.

Минимальная сумма по вкладам — 500 долларов. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.