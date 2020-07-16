В начале июля Сбербанк зафиксировал рост крупных разовых покупок в магазинах детских товаров, одежды и бытовой техники. Это может быть связано с получением повторных единовременных выплат по 10 тыс. рублей на ребенка.



«В начале июля прошли разовые покупки в таких категориях, как детские товары, одежда и бытовая техника, мы, конечно, тоже сравниваем это с выплатой государственной поддержки», — сообщил вице-президент банка Станислав Карташов журналистам.

Так, в первую неделю июля обороты в магазинах детских товаров и товаров для хобби выросли на 31%, в спортивных магазинах — на 21%, в магазинах одежды и обуви — на 8%, бытовой техники — на 17%.

Напомним, в июле семьи получили повторную выплату по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Выплаты начислялись автоматически, повторно заявление подавать не требовалось.