Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

На такой отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

ЕЦБ ожидает сохранения ставок на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что инфляция приближается к 2% в рамках прогнозного периода, говорится в релизе регулятора.

Также регулятор оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,35 трлн евро, она будет действовать минимум до конца июня 2021 года.