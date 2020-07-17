Российские регионы интересуются акциями западных компаний, в том числе по добыче нефти и газа, в то время как инвесторы Москвы и Санкт-Петербурга интересуются прежде всего российскими корпорациями. Таковы данные исследования аналитиков Investing.com.



В топ-10 российских городов, жители которых активно инвестируют, вошли Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Челябинск, Нижний Новгород и Самара.

«Не обнаружено прямой взаимосвязи между городами, которые инвестируют активнее других, и уровнем дохода населения. Города, вошедшие в топ-10 рейтинга, далеко не лидеры по доходу на душу населения, это означает, что интерес к инвестициям подогревается не столько возможностью неквалифицированных инвесторов делать сбережения, сколько ростом активности банков, которые последние несколько лет продвигают свои инвестиционные услуги, а также снижением процентной ставки по вкладам и повышением уровня финансовой грамотности», — сказано в сообщении.



Одна из явных тенденций — интерес регионов к инвестициям в западные компании. При этом предпочтения у регионов самые разные: инвесторы Уфы, наиболее активного города после Москвы и Санкт-Петербурга, интересуются преимущественно западными компаниями, в топ-10 вошли акции американских производителей AbbVie, биофармацевтической компании, занимающейся научными исследованиями и разработками в сфере здравоохранения, Advanced Micro Devices, разработчика микросхем для процессоров и видеокарт, производителя электроники Apple, телекоммуникационной компании AT&T, а также автомобильной компании Ford.