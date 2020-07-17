Мужчины с детьми в России зарабатывают больше бездетных, разница в доходах может достигать 25%, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на исследование ВШЭ. «Премией за отцовство» в исследованиях рынка труда называют превышение заработка мужчин, имеющих детей, над оплатой труда бездетных. Существующая разница в заработках мужчин объясняется личностными характеристиками, в случае с отцами эти свойства оказываются важными для работодателей.

Хотя заработки отцов примерно на 25% выше, чем у бездетных мужчин, после поправки на семейный статус, возраст и уровень образования это различие исчезает. Как поясняет автор работы Алексей Ощепков, изначально более производительные мужчины с большей вероятностью (или раньше) становятся отцами. Это означает, что, с одной стороны, существуют личностные характеристики, которые положительно влияют и на решение завести семью, и на положение мужчины на рынке труда. Также это говорит о том, что при «отборе» мужчин в отцы своих будущих детей женщины учитывают их перспективы на рынке труда: выбирая, например, мужчин с более высоким уровнем заработка или темпом его прироста.

Единственная категория отцов, чьи заработки превышали доходы сопоставимых с ними во всех отношениях бездетных, — это мужчины, имеющие одного родного ребенка в возрасте до трех лет. При этом их «премия за отцовство» составляет лишь примерно 2,5—3%.