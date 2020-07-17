Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении исков фонда Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха и компании Aleia Trading к акционерам и членам совета директоров банка «Русский Стандарт» Рустама Тарико, пишет РБК . Pala и Aleia просили суд взыскать с ответчиков 3,3 млрд рублей в качестве компенсации за ненадлежащие сделки, снижающие, по мнению истцов, стоимость пакета акций «Русского Стандарта», заложенного по дефолтным облигациям.

Pala Assets и Aleia Trading — владельцы дефолтных облигаций Russian Standard Ltd. (RSL) на 757 млн долларов (тело долга вместе с процентами). RSL разместила облигации на 451 млн долларов в 2015 году, по этому долгу заложены 49% акций банка «Русский Стандарт». В 2017 году по бумагам был допущен первый дефолт. Pala Assets и другие кредиторы наняли инвестиционную компанию А1 для консультаций в процессе взыскания долга. Сейчас кредиторы добиваются взыскания заложенных акций банка через трастового управляющего — лондонский Citibank. Параллельно Pala решила взыскать с компаний Тарико 3,6 млрд рублей. Компания указывала, что члены совета директоров банка и владеющие им компании, а также сам Рустам Тарико одобрили ряд сделок на заведомо невыгодных для банка условиях. В результате снизилась стоимость акций банка, заложенных по облигациям.

Фонд упоминал сделку по продаже банком 6% акций в холдинге Тарико Roust Corporation «связанной компании» в обмен «на частичную оплату и отложенное возмещение» и финансирование банком Roust Corporation на сумму 14,2 млрд рублей «в отсутствие надлежащего обеспечения». Сумма исковых требований Pala составила 2,8 млрд рублей, затем к иску присоединился еще один кредитор — Aleia Trading, заявивший требования на 530 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе Roust, суд пришел к выводу о необоснованности исковых требований истцов, группа «Русский Стандарт» считает решение арбитражного суда справедливым. Там отметили, что Russian Standard Ltd. «находится за периметром банковского холдинга «Русский Стандарт» и корпорации Roust, а у ответчиков по иску нет финансовых обязательств перед Pala Assets Holding Limited и Aleia Trading Inc. Основой для переговоров о выкупе в Roust считают рыночную цену облигаций.

Кредиторы Рустама Тарико заказали оценку банка «Русский Стандарт» Citi нанял Ernst & Young для оценки рыночной стоимости 49% банка.

«Решение суда не войдет в силу и, несомненно, будет отменено в апелляционной инстанции, зато оно войдет в историю как на редкость незаконное и оскорбительное для России и ее инвестиционного климата», — сообщил член правления А1 Кирилл Бабаев. По его словам, «при наличии долга в 0,5 млрд долларов из банка наспех и открыто выводятся гигантские деньги». «Ответчики с этим и не спорили, фактически признав, что все рассмотренные сделки имели место и носили порочный характер. Такие решения наносят вред прежде всего репутации самого суда», — заключил Бабаев.

Представитель Pala Дэвид Нитлиспах в беседе с РБК заявил, что решение суда не имеет значения ни для процедуры взыскания 49% акций банка, которая уже запущена, ни для решения проблем акционеров банка. Оно будет легко и очень скоро оспорено в апелляции и в силу не вступит, потому юридических последствий не имеет. Акционеры банка на сегодняшний день отвергают все предложения о переговорах, явно приняв решение не платить держателям облигаций ничего и ждать неминуемой реализации залога, сообщил Нитлиспах.