Банк России приказом от 17 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кузнецкий мост» (регистрационный номер 2254, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии банка «Кузнецкий мост» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации)», — говорится в релизе.

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

Банк «Кузнецкий мост» является участником системы страхования вкладов.