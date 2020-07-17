Банк России приказом от 17 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций Проминвестбанка (регистрационный номер 2433, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии АКБ «Проминвестбанк» (ПАО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации)», — говорится в релизе.



Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.



В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

Проминвестбанк не является участником системы страхования вкладов.