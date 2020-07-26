✅ Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25%. Большинство опрошенных ранее Банки.ру аналитиков ожидали, что ключевая ставка будет снижена, но относительно масштаба сокращения их мнения разделились. При этом Банк России полагает, что пространство для смягчения денежно-кредитной политики еще остается, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

✅ На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ Набиуллина также сообщила, что восстановление экономической активности в России может занять более полутора лет. Она также объяснила повышенный спрос на наличные популярностью внутреннего туризма на фоне ограничительных мер и ростом наличных расчетов между предприятиями. Регулятор уточнил ожидания по снижению российского ВВП в 2020 году с минус 4—6% до минус 4,5—5,5%, снизил прогноз по инфляции в 2020 году с 3,8—4,8% в годовом выражении до 3,7—4,2% и повысил прогноз цены на нефть марки Urals на 2020—2021 годы.

✅ В пятницу Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Народного Банка и у банка «Невастройинвест», а также аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у банков «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст».

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады июля составила 4,55% годовых против 4,63% за первую декаду июля. По данным исследования Росгосстрах Банка и НАФИ, около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию.

✅ Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года. Согласно документу, устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции необходимо обеспечить к 2030 году. Кроме того, к 2030 году уровень бедности должен быть снижен в два раза по сравнению с 2017 годом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил корректировку отдельных национальных целей развития РФ неблагоприятной конъюнктурой, которая затормозит развитие всех стран мира.

✅ Пандемия и дисбаланс на нефтяном рынке помешали рывку в российской экономике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на этой неделе с отчетом в Госдуме. Он также назвал беспрецедентными меры поддержки граждан и экономики в период пандемии.

✅ Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который запрещает взимание комиссий за перевод денежных средств между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка. Между тем Банк России прорабатывает предложения в Госдуму по расширению собственных полномочий, чтобы у регулятора была возможность ограничивать максимальную сумму комиссий за денежные переводы внутри одной кредитной организации.

✅ Телефонные мошенники пытаются реализовать в России новую схему: предупреждают россиян о том, что их вклады в опасности, и предлагают перевести средства на якобы безопасный счет, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. Кроме того, на этой неделе стало известно, что в Интернете обнаружились данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов, среди которых могут быть как минимум десятки тысяч россиян, а также базы с личными данными около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла».

✅ Президент подписал пакет законов о финансовых маркетплейсах, которые позволят всем гражданам сравнивать и покупать банковские, страховые и инвестиционные продукты дистанционно. Участникам маркетплейса понадобится около двух месяцев на полноценный запуск системы. Банки.ру — один из финансовых супермаркетов — участников проекта Центробанка.