Банк России 20 июля выпускает в обращение памятные монеты, сообщает пресс-служба регулятора.

Выпускаются две новые монеты: серебряная номиналом 1 рубль серии «75-летие Русского географического общества» и из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «г. Козельск, Калужская область» серии «Древние города России».

На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение эмблемы Русского географического общества на фоне стилизованного изображения сети параллелей и меридианов Земли; по окружности имеется надпись: «175 лет Русскому географическому обществу».

Тираж монеты — 5 тыс. штук.

На оборотной стороне второй монеты изображен вид на Никольскую церковь, вверху слева — герб города Козельска; на кольце по окружности имеются надписи: вверху — «Древние города России», внизу — «Козельск».

Тираж монеты — 5 млн штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.