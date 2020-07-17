Генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал усовершенствовать систему профилактики и раннего выявления киберпреступлений в России. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, такую задачу он поставил на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации по вопросу пресечения преступлений, связанных с посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

«За последние пять лет число таких преступлений возросло в 25 раз (в 2019 году — 294 тысячи), особенно с учетом низкой их раскрываемости (25%). В первом полугодии текущего года негативная тенденция лишь усилилась. Зафиксирован рост на 92% (225 тысяч)», — отметил генпрокурор в ходе совещания. По его словам, новые технологии все чаще применяются для самого широкого круга преступлений — от хищений денежных средств с расчетных пластиковых карт до угроз критической инфраструктуре страны.

С каждым днем появляются новые способы шифрования данных, максимально повышающие анонимность совершаемых действий, наблюдается широкое распространение криминального использования криптовалют в сфере незаконного оборота наркотиков, коррупции, финансирования организованной преступности, экстремизма и терроризма.

Генпрокурор также обратил внимание участников совещания «на ежегодный рост компьютерных атак, организаторы которых нередко используют инфраструктуру иностранных государств для попыток взлома информационных систем российских государственных органов, корпораций, крупных банков». Бесконтактный и быстрый способ совершения таких преступлений делает общество все более уязвимым перед новыми вызовами, а правоохранительные органы зачастую оказываются к ним не готовыми, отметил Краснов.

В МВД констатировали существенный рост числа киберпреступлений в первом полугодии Удельный вес IT-преступлений в общей структуре преступности достиг 22,3%.

Он «указал на необходимость эффективно отвечать на вызовы в киберпространстве, использовать те же технологии для раскрытия преступлений, предупреждать и прогнозировать их, своевременно устранять правовые пробелы». Генпрокурор подчеркнул, что это требует реагирования со стороны всей правоохранительной системы, и потребовал «принять меры по совершенствованию системы профилактики и раннего выявления преступлений, совершенных с использованием IT-технологий и компьютерной информации».