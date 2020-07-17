Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка «Альба Альянс» до уровня «ruB» со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB+», прогноз по рейтингу — «негативный», следует из релиза агентства.

«Понижение рейтинга связано с продолжительной убыточностью деятельности банка в период с 2016 по 2019 год, недостижением стратегических целей и стагнацией его бизнеса, что повышает риски бизнес-модели банка. Банк характеризуется слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при низкой операционной эффективности деятельности, невысоким качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также слабыми оценками корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, кредитный портфель банка на 1 июня 2020 года (без учета МБК) формирует 32% валовых активов и характеризуется значительной долей обесцененных ссуд (доля ссуд III—V категорий качества составляет 73,5% от указанного портфеля; доля просроченной задолженности в розничном портфеле — 74%, в кредитах предприятиям — 15,6%) и невысокой оборачиваемостью.

Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса балансовой ликвидности, при этом на 1 июня 2020-го ликвидные активы (LAT) полностью покрывают весь объем привлеченных средств банка.

