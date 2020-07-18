Бухгалтерский сервис для малого бизнеса «Контур.Бухгалтерия» интегрировался с системой дистанционного банковского обслуживания Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), следует из совместного релиза компаний.



«Интеграция упрощает работу бухгалтеров и предпринимателей, которые ведут учет в бухгалтерии и пользуются расчетным счетом в АТБ. Банковская выписка автоматически поступает в бухгалтерский сервис, а платежные поручения из бухгалтерии отправляются в интернет-банк, где их остается только подписать», — отмечается в сообщении.

Объединение систем также экономит время: собственнику бизнеса не нужно многократно входить в интернет-банк, выгружать банковскую выписку для бухгалтера и импортировать файлы с платежными поручениями — теперь это происходит автоматически.