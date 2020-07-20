Отказ страховых компаний в выплате возмещения по договорам страхования от невыезда за рубеж занял третье место в рэнкинге «коронавирусных» обращений потребителей к финансовому уполномоченному. В итоге омбудсмен счел, что в некоторых случаях страховщики неправомерно отказывали потребителям в требованиях о возврате денег за страховой полис по турам, которые не состоялись из-за пандемии, пишут «Известия» . Рэнкинг самых популярных обращений граждан в период разгара эпидемии COVID-19 подготовила служба главного финансового уполномоченного Юрия Воронина.

Более половины «коронавирусных» заявлений (60,6%) связаны со спорами по ОСАГО, среди которых равное количество на несогласие с размером выплаты по ОСАГО и нарушение срока выплаты страхового возмещения, следует из рэнкинга. На втором месте по количеству обращений оказалось страхование жизни (10,3%): в основном заявители требовали возврата денежных средств в связи с расторжением договора. На третьем месте — страхование выезжающих за рубеж (7,8%). По таким продуктам потребители чаще всего были недовольны отказом страховой компании в выплате возмещения.

В отношении расторжения договора страхования жизни проблема находилась не на стороне компаний, пришел к выводу уполномоченный. Он счел, что граждане не были информированы о том, что написать отказ от договора можно было в электронной форме, то есть дистанционно. Также компании отказывали клиентам в возмещении страховки от невыезда за рубеж, ссылаясь на то, что в договоре не был прописан риск самоизоляции и закрытия границ в связи с новым коронавирусом. В этом случае омбудсмен чаще выносил решения в пользу потребителей. Отказ финансовой организации в выплате страхового возмещения не обоснован в случае, если соответствующий риск был принят на страхование, пояснили в пресс-службе финуполномоченного.

При отсутствии страховки сейчас можно рассчитывать только на формальную расписку — например, от авиакомпании. Если есть страховка от невыезда, не стоит торопиться с иском, поскольку суд будет учитывать множество факторов, в том числе и возможность авиакомпаний выдать ваучер вместо компенсации, пояснил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Имеет смысл обратиться в службу финансового омбудсмена. И только в случае его отрицательного решения идти в суд, отметил Янин.

Как заверили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), страховые компании, как правило, возвращают премии в случае, если поездка не состоялась из-за карантинных ограничений в связи с эпидемией COVID-19, а обращения граждан носят единичный характер.