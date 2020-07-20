Отказ страховых компаний в выплате возмещения по договорам страхования от невыезда за рубеж занял третье место в рэнкинге «коронавирусных» обращений потребителей к финансовому уполномоченному. В итоге омбудсмен счел, что в некоторых случаях страховщики неправомерно отказывали потребителям в требованиях о возврате денег за страховой полис по турам, которые не состоялись из-за пандемии, пишут «Известия». Рэнкинг самых популярных обращений граждан в период разгара эпидемии COVID-19 подготовила служба главного финансового уполномоченного Юрия Воронина.

Более половины «коронавирусных» заявлений (60,6%) связаны со спорами по ОСАГО, среди которых равное количество на несогласие с размером выплаты по ОСАГО и нарушение срока выплаты страхового возмещения, следует из рэнкинга. На втором месте по количеству обращений оказалось страхование жизни (10,3%): в основном заявители требовали возврата денежных средств в связи с расторжением договора. На третьем месте — страхование выезжающих за рубеж (7,8%). По таким продуктам потребители чаще всего были недовольны отказом страховой компании в выплате возмещения.

В отношении расторжения договора страхования жизни проблема находилась не на стороне компаний, пришел к выводу уполномоченный. Он счел, что граждане не были информированы о том, что написать отказ от договора можно было в электронной форме, то есть дистанционно. Также компании отказывали клиентам в возмещении страховки от невыезда за рубеж, ссылаясь на то, что в договоре не был прописан риск самоизоляции и закрытия границ в связи с новым коронавирусом. В этом случае омбудсмен чаще выносил решения в пользу потребителей. Отказ финансовой организации в выплате страхового возмещения не обоснован в случае, если соответствующий риск был принят на страхование, пояснили в пресс-службе финуполномоченного.

При отсутствии страховки сейчас можно рассчитывать только на формальную расписку — например, от авиакомпании. Если есть страховка от невыезда, не стоит торопиться с иском, поскольку суд будет учитывать множество факторов, в том числе и возможность авиакомпаний выдать ваучер вместо компенсации, пояснил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Имеет смысл обратиться в службу финансового омбудсмена. И только в случае его отрицательного решения идти в суд, отметил Янин.

Как заверили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), страховые компании, как правило, возвращают премии в случае, если поездка не состоялась из-за карантинных ограничений в связи с эпидемией COVID-19, а обращения граждан носят единичный характер.

Период переохлаждения. Что страховщики предлагают пострадавшим от «коронакризиса» клиентам
Период переохлаждения. Что страховщики предлагают пострадавшим от «коронакризиса» клиентам

Идущий по стопам пандемии экономический спад может снизить интерес населения к страхованию. На что готовы пойти страховщики, чтобы удержать клиентов?