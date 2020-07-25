Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Московский Кредитный Банк понизил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «МЕГА Онлайн» (от трех до 36 месяцев) составит 4,3—4,85% (прежде — 4,4—5%), а «Гранд+» (на 370, 540, 730 дней) — 4,65—4,75% годовых (вместо 4,75—4,8%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Москоммерцбанк снизил ставки по рублевым депозитам. Так, «Максимальный доход» (от 50 тыс. рублей) открывается под 2,5—4,75% (ранее — под 3—5,4%), а «На выгодных условиях» (от 10 тыс. рублей) — под 2—4,5% годовых (прежде — под 2,5—5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Банк «Россия» понизил ставки по вкладам. Доходность депозита «Алые паруса» (от 3 тыс. рублей на 31, 91, 181, 271, 367 дней) составит 3—3,9% (прежде — 3,5—4,4%), «Инвестиционный» (от 1 млн рублей на 367 дней) — 3,88—3,9% (ранее — 4—4,1%), а «Надежное будущее» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) — 4,88% годовых (вместо 5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

СДМ-Банк понизил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Активное лето» (от 100 тыс. рублей на 181 день) составит 4,75—5,05% (ранее — 4,95—5,25%), «Инвестор» (от 700 тыс. рублей на 367, 548, 731, 1 096 дней) — 2,7—4% (вместо 2,7—4,2%), «Универсальный» (от 500 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731, 1 096 дней) — 0,45—2,3% (до этого — 0,75—2,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.