Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

ВТБ перезапускает свой флагманский продукт — дебетовую «Мультикарту». Теперь ее выпуск и обслуживание будут бесплатными. При этом клиентам начисляется вознаграждение в размере до 3% в зависимости от выбранной опции лояльности, которую можно подключить, изменить или отключить в любой момент в приложении «ВТБ Онлайн».

Росбанк начал выпуск цифровых кредитных карт, которые зарплатные клиенты банка теперь могут за несколько минут самостоятельно выпустить в мобильном приложении «Росбанк Онлайн» или в интернет-банке. Для оформления цифровой кредитной карты необходимо заполнить заявку в мобильном банке, задать ПИН-код в настройках карты и добавить ее в кошелек Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Банк «Солидарность» начал выпускать кредитные карты UnionPay. Все держатели карт UnionPay «Солидарность» могут снимать деньги без комиссии в любых банкоматах на территории РФ — при дневном лимите в 300 тыс. рублей. Новые условия также будут применимы для обладателей карты «Болельщик», выпущенной ранее.

Международная платежная система Visa запустила в России новый сервис VCES (Visa Card Eligiability Service), который поможет торговым точкам малого и среднего бизнеса быстро создавать программы лояльности для клиентов и адаптировать их в зависимости от потребностей бизнеса. Бонусы или скидки покупателю будут предоставляться автоматически при оплате картой Visa, если торговая точка подключит эту услугу у банка-эквайера.

ВТБ запускает новые кредитную и дебетовую Travel-карты для клиентов сегмента «Привилегия». Карта позволяет получать до 3% кешбэка милями за покупки. Карта бесплатна для зарплатных клиентов с пакетом услуг «Привилегия» либо при остатках на счетах от 5 млн рублей. В случае несоответствия критериям комиссия за обслуживание составляет 1 тыс. рублей в месяц.

Держатели карт «Мир» теперь могут оплачивать проезд в московском метрополитене с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay. Для прохода через турникет уже необязательно доставать банковскую карту, достаточно просто разблокировать смартфон с установленным приложением Mir Pay и поднести его на несколько секунд к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт.