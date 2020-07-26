Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

Клиенты Банка ДОМ.РФ могут оформить потребительские кредиты по телефону, заказав обратный звонок в мобильном приложении. Оформление заявки займет около пяти минут, решение об одобрении также принимается за несколько минут.

Банк «Ренессанс Кредит» подключился к Системе быстрых платежей. Теперь клиенты банка смогут мгновенно переводить средства по номеру телефона в другие банки — участники СБП, а также получать входящие переводы из других банков — участников СБП с помощью мобильного банка «Ренессанс Кредит».

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился новый сервис — подписка на оповещения о новых штрафах ГИБДД. Уведомления приходят моментально, сразу после того как штраф был выписан.

Хоум Кредит Банк обновил функционал мобильного приложения. В новой версии клиенты с приложением «Хоум Кредит» для iOS могут переводить рубли в валюту и обратно. Для этого нужна валютная карта Хоум Кредит Банка, а если ее нет, можно оформить карту прямо в приложении.

Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия». Теперь клиенты банка могут отправлять деньги по России и за рубеж в любое время из любой точки планеты через cистему Western Union в интернет-банке со своей банковской карты. Отправлять средства можно как в рублях, так и в долларах США.

Банк «Развитие-Столица» подключился к Системе быстрых платежей Банка России. Теперь клиенты финучреждения могут моментально переводить деньги по номеру телефона другим лицам, имеющим счета в банках — участниках СБП.