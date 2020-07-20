Клиенты Банка ДОМ.РФ могут оформить потребительские кредиты по телефону, заказав обратный звонок в мобильном приложении, говорится в релизе финучреждения.

Оформление заявки займет около пяти минут, решение об одобрении также принимается за несколько минут.



«Заемщикам не требуется предоставлять документы в бумажном виде и оформлять анкету на получение кредита. Не нужны также документы о занятости и доходах, их заменяет выписка из Пенсионного фонда РФ, которую можно заказать дистанционно у сотрудника банка», — сказано в сообщении.

Потребительские кредиты в Банке ДОМ.РФ доступны по ставке от 7,5%. Максимальная сумма потребительского кредита — 3 млн рублей, срок — от двух до семи лет, есть возможность досрочного погашения без комиссий.