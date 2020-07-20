Российские банки выдали 80 тыс. ипотечных кредитов по субсидированной ставке 6,5% на 200 млрд рублей. Об этом сайту Стопкоронавирус.рф сообщил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

«Уже выдано более 80 тысяч кредитов на 200 миллиардов рублей. Мы видим огромный спрос на такую ипотеку. Это особенно важно сейчас, когда после долгого периода самоизоляции у граждан накопился отложенный спрос на новое жилье, а застройщикам необходимо нарастить продажи для возврата к плановым графикам финансирования строительных проектов», — отметил Гольдберг.

По данным «ДОМ.РФ», на 16 июля банки получили более 325 тыс. заявок на льготную ипотеку под 6,5%, из которых рассмотрено более 284 тыс., а одобрено более 216 тыс. заявок. Процент одобрения по программе субсидирования ставки по кредитам на квартиры в новостройках достигает 76%. Также, в частности, московские банки получили более 48 тыс. заявок, одобрили почти 33 тыс. заявок и выдали почти 10 тыс. ипотек на 47 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки стала ключевой мерой поддержки строительной отрасли, позволяющей восстанавливать рынок новостроек и ипотечного кредитования в России, считает Гольдберг. Он добавил, что рыночные ставки по ипотеке сегодня достигают 8—8,5%, тогда как мера господдержки позволила снизить их до 6,5%, а в некоторых случаях и до 6%. «Конечно, такая ипотека намного доступнее, что особенно важно сегодня, когда из-за коронавируса доходы граждан переживают временное снижение», — отметил Гольдберг.

Также, по оценке «ДОМ.РФ», на субсидированную ипотеку под 6,5% приходится около 70% от общей выдачи ипотечных кредитов на новое жилье в мае и июне по России. А с учетом «семейной ипотеки» со ставкой не выше 6% и «дальневосточной ипотеки» со ставкой 2% доля выданных ипотек по госпрограммам достигает около 90%.