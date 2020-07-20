Экс-замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов назначен председателем правления Росэксимбанка, который входит в группу Российского экспортного центра, говорится в сообщении РЭЦ.

«На должность председателя правления АО «Росэксимбанк» назначен Талыбов Азер Муталим оглы», — сообщили в РЭЦ.

Талыбов в 2002 году окончил магистратуру МГИМО МИД РФ. С 2002 по 2008 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли. Впоследствии до 2012 года — помощником министра экономического развития.

С 2012 по 2013 год занимал должность руководителя аппарата помощника президента, а с 2013 по 2017 год — руководителя секретариата председателя Банка России.

С 28 января 2017 года по 20 мая 2020-го являлся заместителем министра экономического развития.