Путин подписал указ о национальных целях развития РФ на период до 2030 года, сообщил Кремль. Согласно документу, доля россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2030 году должна возрасти до 70%. Также в нем говорится, что ожидаемая продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна достичь 78 лет.

Уровень бедности в РФ к 2030 году должен быть снижен в два раза по сравнению с 2017 годом, отмечается в указе. Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, должно вырасти в РФ до 25 млн человек.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ к 2030 году должен вырасти не менее чем на 70% к уровню 2020 года. Также Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству образования и объему научных исследований и разработок.

Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года Он отметил, что России предстоит работать по достижению целей, обозначенных в майском указе 2018 года, в условиях более жестких бюджетных ограничений.

Путин поручил Кабмину до 30 октября скорректировать программы нацпроектов в связи с продлением сроков их реализации до 2030 года. Также поручено на период до 2030 года обеспечить рост ВВП на уровне выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности.