Госдума приняла во втором чтении законопроект, который разрешит с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России. Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра. Такие нормы содержатся в законопроекте «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», говорится в сообщении ЦБ . Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.

Законопроектом также вводится определение цифровой валюты, которая не может являться средством расчета. Вместе с тем владение цифровой валютой, ее получение и передача законными способами допускаются только при условии ее декларирования. Под цифровой валютой в проекте понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей РФ, иностранного государства или международной денежной единицей, отмечает ТАСС. Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен. Она определяется как средство платежа и как средство сбережений, как инвестиция, но ее запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России, пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Цифровую валюту предлагается запретить для оплаты товаров и услуг в России Граждане РФ и компании смогут оспаривать в суде сделки с криптовалютой только при условии, что они были задекларированы в России.

Российские физические и юридические лица смогут оспаривать в суде сделки с цифровой валютой только при условии, что они задекларировали в России эти сделки и само обладание криптовалютой. Чиновникам и ряду других лиц, которые сейчас не вправе иметь счета за рубежом, проект запрещает также иметь цифровую валюту и ЦФА, выпущенные в иностранных информсистемах. В рамках второго чтения из проекта были исключены некоторые понятия, в том числе «токен» и «майнинг». Как пояснял Аксаков, более подробное регулирование цифровых валют планируется определить в другом законе.

Принятие законопроекта позволит перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить альтернативные способы привлечения инвестиций, защитить инвесторов и граждан от финансовых пирамид и иных мошеннических схем, а также будет способствовать развитию инновационных технологий.

